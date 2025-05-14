Ильяс Хамзин поделился ожиданиями от боя Чимаева и дю Плесси

Боец «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Чимаев против дю Плесси — это отличный бой, у Чимаева есть все шансы на победу. При этом у дю Плесси нестандартная ударная техника, есть борьба, всегда идёт до конца. Будет интересно за этим понаблюдать, бой 50 на 50. Свое предпочтение отдам Чимаеву», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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