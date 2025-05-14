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Инсайдер: Икрам Алискеров выступит на UFC 318, есть соперник

Инсайдер: Икрам Алискеров выступит на UFC 318, есть соперник
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров (16-2) выступит 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США), сообщает в социальных сетях обозреватель Лаэрте Виана.

Соперником Алискерова станет бразилец Бруно Феррейра (12-2).

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

Бруно Феррейре 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и два поражения.

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