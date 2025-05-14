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«Это политика UFC». Молдавский — об отказе Махачева от чемпионского пояса

«Это политика UFC». Молдавский — об отказе Махачева от чемпионского пояса
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Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о переходе чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Махачев освободил пояс, чтобы подраться за титул в полусреднем весе. Это же Дана Уайт сказал, что не будет двойных чемпионов. Потому что начинается какая-то неразбериха. Не знаю, справедливо это или нет. Это политика UFC», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена высказался о сроках боя с Махачевым.

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