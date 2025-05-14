Молдавский дал прогноз на поединок Чимаева и дю Плесси

Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Чимаев – безусловный фаворит. Но дю Плесси может удивлять. Он часто был в боях, где его разбивали, однако всё равно выигрывал», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее дю Плесси отреагировал на анонс боя с Чимаевым.

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Чимаев тренируется со сборной России по греко-римской борьбе: