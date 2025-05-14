Молдавский дал прогноз на поединок Чимаева и дю Плесси
Поделиться
Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
«Чимаев – безусловный фаворит. Но дю Плесси может удивлять. Он часто был в боях, где его разбивали, однако всё равно выигрывал», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Ранее дю Плесси отреагировал на анонс боя с Чимаевым.
Материалы по теме
Чимаев тренируется со сборной России по греко-римской борьбе:
Комментарии
- 14 мая 2025
-
17:35
-
17:30
-
17:16
-
16:56
-
16:44
-
15:30
-
15:01
-
13:44
-
13:20
-
12:59
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
10:57
-
10:50
-
10:04
-
09:50
-
08:31
-
08:30
-
07:40
-
06:41
-
05:33
-
04:03
-
03:24
-
03:00
-
01:58
-
01:54Ислам Махачев освободил пояс в лёгком весе Официально
-
01:42
-
01:38
-
01:31
-
01:27
-
00:17
- 13 мая 2025
-
23:40
-
23:12
-
23:02