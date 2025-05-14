Молдавский высказался о бое Топурии и Оливейры

Российский боец PFL Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Оливейра идёт фаворитом тут. Шансов у него, безусловно, больше. Но Топурия может выкинуть что-то неожиданное», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.