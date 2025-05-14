Известный ММА-менеджер оценил возможность возвращения UFC в Россию

Известный ММА-менеджер Александр Скаредин высказался о возможности возвращения в Россию турниров американского бойцовского промоушена UFC.

«Это абсолютно точно возможно, поскольку не является чем-то сверхневероятным. Однако, исходя из общения с руководством лиги, могу сказать, что речь сейчас об этом не идёт. Можно предпринимать усилия, чтобы добиться этого. Достаточно велика вероятность того, что это состоится», — сказал Скаредин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, UFC перестал проводить турниры в РФ в 2022 году после начала СВО на Украине.

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Чемпионы UFC из России: