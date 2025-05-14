Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Известный ММА-менеджер оценил возможность возвращения UFC в Россию

Известный ММА-менеджер оценил возможность возвращения UFC в Россию
Комментарии

Известный ММА-менеджер Александр Скаредин высказался о возможности возвращения в Россию турниров американского бойцовского промоушена UFC.

«Это абсолютно точно возможно, поскольку не является чем-то сверхневероятным. Однако, исходя из общения с руководством лиги, могу сказать, что речь сейчас об этом не идёт. Можно предпринимать усилия, чтобы добиться этого. Достаточно велика вероятность того, что это состоится», — сказал Скаредин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Напомним, UFC перестал проводить турниры в РФ в 2022 году после начала СВО на Украине.

Материалы по теме
Кормье заявил, что отказался от участия в российском MMA-шоу, упомянув Джонса

Чемпионы UFC из России:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android