Источник: Нассурдин Имавов станет запасным для боя дю Плесси — Чимаев

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов станет запасным бойцом для чемпионского поединка между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, сообщает издание RMC Sport Combat.

Нассурдину Имавову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Имавов победил техническим нокаутом бывшего чемпиона дивизиона нигерийца Исраэля Адесанью.

Напомним, поединок дю Плесси — Чимаев состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

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Тренировочный процесс Хамзата Чимаева:

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