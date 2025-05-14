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Иржи Прохазка отказался от боя на UFC 317

Иржи Прохазка отказался от боя на UFC 317
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка отказался от выступления на турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил менеджер бойца Мартин Карайванов.

«У нас было одно предложение, но всё откладывается из-за учёбы. Как только Иржи закончит с этим, мы продолжим переговоры», — приводит слова Карайванова издание Sports.cz.

Иржи Прохазке 32 года. Чешский боец дебютировал в UFC в 2020 году и в июне 2022-го сразился за чемпионский титул, задушив бразильца Гловера Тейшейру, после чего уступил пояс другому представителю Бразилии – Алексу Перейре. В своем последнем бою на UFC 311 в январе победил техническим нокаутом американца Джамала Хилла.

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