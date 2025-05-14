Шон Портер высказался о предстоящем поединке Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между легендарным 46-летним бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и действующим чемпионом мира по версии WBC в полусредней весовой категории Марио Барриосом.

«Очень сложно ставить против Мэнни Пакьяо, не так ли? Если он выйдет и будет достаточно быстрым, чтобы делать привычные для себя вещи, тогда он поймает и нокаутирует Барриоса. Что я точно знаю, не вдаваясь в подробности, его левая рука всегда достигает цели быстрее, чем правая рука других парней. Марио — прямолинейный боец, он движется прямо под эту левую руку, так что это своего рода матч, созданный для Пакьяо на небесах», — сказал Портер на своём YouTube-канале.