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Роберт Уиттакер прокомментировал предстоящий бой с Ренье де Риддером

Роберт Уиттакер прокомментировал предстоящий бой с Ренье де Риддером
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Комментарии

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер дал комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона лиги ONE в двух весах Ренье де Риддера.

«Да, он не входит в топ-10, но он сейчас победил Бо Никала. Поэтому, я считаю, что это отличный бой. У него было два титула в ONE, он определенно жесткий соперник. Я уверен, что уже скоро его внесут в топ-10 дивизиона.

У нас будет главное событие вечера и пять раундов боя – это всегда весело. Мне и моим детям нравится, когда моё лицо на постерах. С нетерпением жду момента, когда смогу выйти в клетку и оформить победу.

Мне не хочется выступать вечно. Я думаю, что мне ещё осталось пару лет, и я хочу закончить эту сказку красиво. Хотелось бы завоевать титул, и уйти в закат в статусе чемпиона. Вот такая у меня мечта, которую я стремлюсь осуществить», — приводит слова Уиттакера MMA Fighting.

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