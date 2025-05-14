Дэн Харди сделал прогноз на бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой

Экс-боец UFC, а ныне аналитик Дэн Харди дал свой комментарий по поводу ожидаемого поединка между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой и чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Я думаю, Махачев мог бы удержать пояс в лёгком весе против кого угодно в мире, включая Топурию. Но Делла Маддалена выглядел очень, очень острым против Белала, и мне интересно, как Махачев смотрелся бы в полусреднем весе. Будет ли он выглядеть таким же сильным и поджарым, или он будет выглядеть грузным и, возможно, выдохнется, потому что выйдет прямо на пятираундовый бой», — сказал Харди на YouTube-канале Submission Radio.