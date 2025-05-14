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Диллиан Уайт вернётся на ринг 7 июня

Диллиан Уайт вернётся на ринг 7 июня
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Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт возвращается на ринг 7 июня в Ипсвиче (Англия), где его ожидает 10-раундовое противостояние против пока ещё не объявленного соперника. Об этом сообщает портал Boxing Scene, отмечая слухи о возможном бое против брата экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Хьюи Фьюри.

Напомним, Уайт до этого планировал вернуться 5 апреля в Лондоне и должен был сразиться с соотечественником Джо Джойсом, но в итоге бой был отменён из-за травмы, полученной Уайтом в процессе подготовки.

Последний поединок Уайта состоялся в декабре 2024 года, где он уже в седьмом раунде справился с ганийским боксёром Эбенезером Тетте.

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