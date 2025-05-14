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Патрик Микс стал свободным агентом

Патрик Микс стал свободным агентом
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Чемпион Bellator в легчайшем весе Патрик Микс стал свободным агентом и уже 8 июня на турнире UFC 316 может провести свой дебютный поединок под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств.

«Professional Fighters League и Патрик Микс пришли к взаимной договорённости не продлевать контракт. На наш общий взгляд, это будет лучшее решение как для организации, так и для него», — говорится в сообщении пресс-службы лиги PFL.

Напомним, Микс свой последний бой проводил в мае 2024 года, где он одержал победу раздельным решением судей над россиянином Магомедом Магомедовым. Сейчас он идёт на победной серии из семи поединков.

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