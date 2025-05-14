Магомед Магомедов и Сарварджон Хамидов сразятся на турнире PFL 5

33-летний российский боец лиги PFL, выступающий в легчайшей весовой категории, Магомед Магомедов проведёт свой следующий бой в ночь с 20 на 21 июня в Уичито (Канзас, США) на турнире PFL 5, где ему будет противостоять 28-летний таджикский боец Сарварджон Хамидов. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в мае 2024 года, где он потерпел поражение от экс-чемпиона Bellator в легчайшем весе Патрика Микса.

Что касается Хамидова, то его предыдущий поединок состоялся в июне 2024 года, и он одержал там победу над Марсирли Алвесом и довёл свой послужной список до 16 побед в 16 поединках.