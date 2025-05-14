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Деррик Льюис проведёт бой с Таллисоном Тейшейрой на UFC Fight Night 257

Деррик Льюис проведёт бой с Таллисоном Тейшейрой на UFC Fight Night 257
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Один из ведущих тяжеловесов UFC, американский боец Деррик Льюис сразится с бразильцем Таллисоном Тейшейрой на турнире UFC Fight Night 257, который состоится 12 июля в США. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Льюис свой последний бой проводил в мае 2024 года, одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Родриго Насименто и закрыл поражение в ноябре 2023 года от другого бразильского бойца Жаилтона Алмейды.

Что касается Тейшейры, то он предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года и победил там техническим нокаутом в первом раунде Джастина Тафу, доведя свой безупречный послужной список до восьми побед в восьми поединках.

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