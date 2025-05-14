«Джек его нокаутирует». Тренер Джека Делла Маддалены изучил бой Ислама Махачева с Порье

Главный тренер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены приступил к изучению боёв чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева, с которым его подопечный планирует провести бой до конца 2025 года.

«Я посмотрел немного отрывков боя Махачева с Порье. Я никогда раньше не рассматривал Махачева как потенциального противника — мне просто нравилось, как он сражается, потому что за ним приятно наблюдать — но я думаю, что Джек его нокаутирует.

Порье ударил его только один раз в первом раунде. Мне просто кажется, что он не привык получать урон. Он не привык к жёстким боям с теми, кто взвинчивает темп, да и его уже нокаутировали в карьере. Я чувствую себя очень уверенно перед этим боем», — приводит слова тренера Делла Маддалены Red Corner MMA.