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Чжан Чжилэй готов провести бой с Энтони Джошуа

Чжан Чжилэй готов провести бой с Энтони Джошуа
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Один из ведущих тяжеловесов, китайский боксёр Чжан Чжилэй заявил о готовности провести бой против экс-чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа.

«Если Джошуа заинтересован — я в деле. Я всё ещё мечтаю стать лучшим чемпионом мира и не собираюсь отступать. Остался всего шаг, но предстоит пройти тяжёлый путь», — приводит слова Чжилэя The Ring.

Напомним, Чжилэй свой последний бой проводил в феврале 2025 года и потерпел там поражение нокаутом в шестом раунде от немца Агита Кабайела. Что касается Джошуа, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2024 года и также потерпел поражение, уступив нокаутом в пятом раунде ныне действующему чемпиону мира по версии IBF Даниэлю Дюбуа.

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