Чарльз Оливейра высказался о предстоящем титульном поединке с Илией Топурией

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра дал комментарий по поводу предстоящего поединка за вакантный титул чемпиона в этой весовой категории с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком дивизионе Илией Топурией.

«Мы готовы — 46 дней, и пояс вернётся туда, откуда он не должен был никогда уйти. Нужно сосредоточиться на главном, быть собранным, и сделать то, что должен. Честно говоря, я не особо думаю о том, что делают соперники. У меня замечательная команда, которая проанализирует Топурию со всех сторон, чтобы мы могли понять, как его победить. Сейчас мы обсуждаем план на бой, но в его основе то, на что я сам способен. Я знаю, что он серьёзный противник, но я также знаю, какая у меня мощь в руках и какой стиль кикбоксинга. Я выложусь против него на все сто, как никогда раньше. У меня есть обещание, которое я должен исполнить, и я иду за этим поясом», — приводит слова Оливейры MMA Junkie.