Маурисио Сулейман высказался о предстоящем поединке Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий бой легендарного экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Помните Шугара Рэя Леонарда? Моего отца Хосе Сулеймана и весь WBC критиковали за организацию его боя против Марвина Хаглера… Мэнни Пакьяо получил лицензию от Атлетической комиссии Невады и прошёл все медицинские тесты. А как легендарный чемпион WBC он был утверждён нашей организацией для участия в поединке за титул чемпиона мира. Давайте вернёмся к этому разговору 20 июля», — написал Маурисио на своей странице в социальных сетях.