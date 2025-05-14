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Маурисио Сулейман высказался о предстоящем поединке Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом

Маурисио Сулейман высказался о предстоящем поединке Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом
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Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий бой легендарного экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Помните Шугара Рэя Леонарда? Моего отца Хосе Сулеймана и весь WBC критиковали за организацию его боя против Марвина Хаглера… Мэнни Пакьяо получил лицензию от Атлетической комиссии Невады и прошёл все медицинские тесты. А как легендарный чемпион WBC он был утверждён нашей организацией для участия в поединке за титул чемпиона мира. Давайте вернёмся к этому разговору 20 июля», — написал Маурисио на своей странице в социальных сетях.

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