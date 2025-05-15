Джозеф Паркер сделал прогноз на предстоящий бой Джастиса Хани с Фабио Уордли

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между Джастисом Хани и Фабио Уордли, которые оспорят титул временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлой весовой категории.

«Как по мне, здесь шансы ровно 50/50. Для обоих очень важно максимально чётко выполнить план на бой и использовать свои главные козыри. Думаю, что для Уордли важно сразу же войти в бой. Точно так же, как он это сделал в реванше с Фрейзером Кларком. Ему нужно сразу же задать темп и лишить Хани преимущества в скорости и манёвренности. Его задача — сделать бой максимально жёстким и силовым», — приводит слова Паркера Boxing Scene.

Напомним, бой между Хани и Уордли состоится 7 июня в Ипсвиче (Англия).