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Алджамейн Стерлинг считает, что Ислам Махачев превзошёл Хабиба Нурмагомедова

Алджамейн Стерлинг считает, что Ислам Махачев превзошёл Хабиба Нурмагомедова
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг уверен, что чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев уже успел превзойти непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам — один из величайших легковесов всех времён, по моему мнению. Я думаю, он превосходит Хабиба просто из-за своей активности. Знаю, некоторые думают, что он не был самым активным. Я думаю, что у Хабиба было в общей сложности 13 или 14 боёв в UFC. Думаю, у Ислама уже больше. Но главное то, что, по моему мнению, он превзошёл его благодаря серии побед над достойными оппонентами на пути к поясу, а затем — над парнями, которых он победил уже в титульных поединках» — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

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