«Дана Уайт решает только по 1% боёв». Менеджер Скаредин — про матчмейкинг UFC

Руководитель команды «Рать», менеджер российских бойцов ММА Александр Скаредин оценил вклад президента UFC Даны Уайта в решение вопросов по организации поединков.

«90% вопросов матчмейкинга решают сами матчмейкеры, 9% вопросов — Хантер Кэмпбелл и 1% — Дана Уайт. Хочу, чтобы меня правильно поняли, ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого про Дану. Этот человек создал индустрию единоборств и он стал единственным, кому удалось зарабатывать приличные деньги на организации боёв. Просто его сейчас интересует работа в новых, более глобальных проектах, как Power Slap, боксёрский промоушен или совместные мероприятия с WWE», — сказал Скаредин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

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