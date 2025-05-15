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«Что пить или не пить — дело Овечкина». Вартанян отреагировал на критику Шлеменко

«Что пить или не пить — дело Овечкина». Вартанян отреагировал на критику Шлеменко
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Российский боец ММА в лёгкой весовой категории Эдуард Вартанян высказался по поводу критики экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко в адрес 39-летнего капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Александр Шлеменко в интервью раскритиковал Александра Овечкина за то, что тот пьёт пиво после матчей. По мнению Шлеменко, такие действия недопустимы для спортсменов, так как с них будут брать пример. Эдуард, а вы что думаете на этот счёт?
— Что пить или не пить Александру Овечкину после матчей — это его время и это его дело. Мне трудно оценивать это, — приводит слова Вартаняна Betonmobile.

Ранее Шлеменко раскритиковал лучшего снайпера в истории НХЛ Овечкина после слов Александра о том, что он может выпить пива после игры.

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