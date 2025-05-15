Скаредин: в UFC больше 600 бойцов, четверть из них работает с Абдель-Азизом

Известный ММА-менеджер Максим Скаредин высказался о роли менеджеров в организации боев в UFC.

«Главным средством связи с матчмейкерами UFC для нас является электронная почта. Если в принципе мы говорим про менеджмент в боях, то надо сказать, что у каждого менеджера есть определённая рыночная власть. Условно говоря, на контракте с UFC сейчас находятся больше 600 бойцов, из которых четверть являются клиентами Али Абдель-Азиза. Конечно, есть ещё несколько крупных игроков и у них есть гораздо больше возможностей добиваться каких-либо вещей», — сказал Скаредин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.