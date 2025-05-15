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Дю Плесси иронично отреагировал на назначение Имавова запасным для его боя с Чимаевым

Дю Плесси иронично отреагировал на назначение Имавова запасным для его боя с Чимаевым
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси прокомментировал новость о назначении первого номера рейтинга Нассурдина Имавова запасным для его поединка с Хамзатом Чимаевым.

«Полагаю, теперь я буду драться с Имавовым», — написал дю Плесси в социальных сетях.

Нассурдину Имавову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Имавов победил техническим нокаутом бывшего чемпиона дивизиона нигерийца Исраэля Адесанью.

Напомним, поединок дю Плесси — Чимаев состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

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Источник: Нассурдин Имавов станет запасным для боя дю Плесси — Чимаев
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