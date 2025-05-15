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«Надо из кого-то депутатов набирать». Менеджер Копылова — про бойцов в политике

«Надо из кого-то депутатов набирать». Менеджер Копылова — про бойцов в политике
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Известный ММА-менеджер Максим Скаредин высказался о переходе именитых российских бойцов в политику.

«Пока моим бойцам не поступали предложения о политической карьере. Хотя я думаю, что всё к этому идёт. Тот же Никита Крылов или Евгений Гончаров отлично подходят. В принципе, и у Анатолия Малыхина есть потенциал в политике. У российских бойцов ММА есть опыт работы в политике. К примеру, Фёдор Емельяненко некоторое время был советником министра спорта или Александр Шаблий, который является депутатом Городской думы Ростова-на-Дону. Так что всё реально. Надо ведь из кого-то депутатов набирать», — сказал Скаредин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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