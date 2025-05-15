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Менеджер Махачева сказал, где может состояться бой с Делла Маддаленой

Менеджер Махачева сказал, где может состояться бой с Делла Маддаленой
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался об ожидаемом поединке россиянина за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Нет, этот бой не состоится в Перте. Он достаточно громкий, чтобы возглавить турнир в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. У Аби-Дажи также есть шанс, но точно не у Австралии», – сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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