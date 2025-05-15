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Василевский оценил шансы Копылова в бою с Пауло Костой

Василевский оценил шансы Копылова в бою с Пауло Костой
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Российский боец Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) между соотечественником Романом Копыловым и бразильцем Пауло Костой, который состоится на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Очень интересное противостояние, в котором будем болеть за брата-сибирячка. Не знаю, в какой форме сейчас Коста. Он был крепким. На технике и скорости бразильца Рома разобьёт. Главное, чтобы Пауло сам не попал и не перевёл. На дистанции техническим арсеналом Копылов его возьмёт», – приводит слова Василевского издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 249 в январе Копылов нокаутировал американца Криса Кёртиса. Коста на UFC 302 в июне проиграл единогласным решением американцу Шону Стрикленду.

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