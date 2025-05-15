Тактаров: Волков созрел до чемпионства в UFC

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о бойце тяжёлого веса (до 120 кг) UFC соотечественнике Александре Волкове.

«Волков неудобен всем. Потому что сейчас он очень сильно подтянул партер, борьбу. И тот же Том Аспиналл, я думаю, 1000 раз подумает, прежде чем выступать с ним, давать ему какой-то там реванш. Потому что уже другой Волков абсолютно. Он созрел для чемпионства, сейчас всё зависит от того, как карта ляжет», — приводит слова Тактарова ТАСС.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Волков проиграл раздельным судейским решением бывшему претенденту на титул французу Сирилю Гану.