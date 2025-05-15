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Экс-боец UFC – о бое Топурии и Оливейры: Царукян является первым претендентом

Экс-боец UFC – о бое Топурии и Оливейры: Царукян является первым претендентом
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Бывший боец UFC американец Джош Томпсон прокомментировал организацию поединка за титул организации в полулегком весе (до 65 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Вот что я хочу понять – почему все остановилось на Чарльзе, а не на Армане Царукяне? Он первый претендент. Можно понять расстройство UFC [снятием Царукяна с турнира UFC 311], но теперь, когда Ислам ушел, этот боя больше нет. Арман по-прежнему первый претендент. Илия поднялся, и ему гарантировали чемпионский бой», — сказал Томпсон в подкасте Weighting In.

Напомним, поединок Топурии и Оливейры состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

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