Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой Топурия — Оливейра

Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой Топурия — Оливейра
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке за титул организации в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра падает почти в каждом бою. Почти в каждом… И мы знаем, что Илия умеет ломать. Мы видели, как его ронял Джей Херберт, но он вернулся. Это был его первый бой в лёгком весе.

Если он сможет достать Чарльза так же, как и всех остальных, это будет плохой вечер [для Оливейры]. Илия станет чемпионом в двух дивизионах», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Топурии и Оливейры состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Андрей Корешков дал прогноз на бой Топурия — Оливейра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android