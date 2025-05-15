Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой Топурия — Оливейра

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке за титул организации в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра падает почти в каждом бою. Почти в каждом… И мы знаем, что Илия умеет ломать. Мы видели, как его ронял Джей Херберт, но он вернулся. Это был его первый бой в лёгком весе.

Если он сможет достать Чарльза так же, как и всех остальных, это будет плохой вечер [для Оливейры]. Илия станет чемпионом в двух дивизионах», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Топурии и Оливейры состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).