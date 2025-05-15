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Асланбек Бадаев объяснил, что нужно Чимаеву для победы над дю Плесси

Асланбек Бадаев объяснил, что нужно Чимаеву для победы над дю Плесси
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«У Чимаева шансы хорошие против дю Плесси. У него есть всё, чтобы победить. Он стал другим бойцом — более зрелым, терпеливым. А так навыки все при нём. Самое главное — не перезарядиться, а действовать с холодной головой и делать то, что он умеет лучше всего. Хамзат умеет биться в стойке. У Хамзата отличная борьба. Он переводит в партер. Всё, что нужно, у этого парня есть. Поэтому я думаю, самое главное, как я уже сказал, терпение. Будет терпение, будет победа в этом бою. Дю Плесси, в свою очередь, очень терпеливый. Он может попытаться пережить штурм и начать действовать в поздних раундах. И вот это тогда действительно может стать проблемой для Хамзата, если он оставит все силы в начальных раундах. Поэтому тактически грамотный бой с холодной головой, я думаю, принесёт победу Хамзату», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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