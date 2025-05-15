Тим Цзю поделился ожиданиями от чемпионского реванша с Фундорой

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался о предстоящем реванше с американцем Себастьяном Фундорой, запланированном на 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Фундора – опасный соперник для любого. Ему от природы дан гигантский рост. Будет нелегко, придётся быть настоящим псом на ринге. Но это будет 13-й раунд, а не первый», – сказал Цзю в интервью Punch Podcast.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.