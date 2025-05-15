Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол и Хулио Сезар Чавес-младший провели дуэль взглядов перед боем

Джейк Пол и Хулио Сезар Чавес-младший провели дуэль взглядов перед боем
Комментарии

Звездный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксерском ринге, встретился лицом к лицу с бывшим чемпионом мира мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим перед боем, который состоится 29 июня в Анахайме (США).

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2020 году, всего на его счету 11 побед и одно поражение.

Хулио Сезару Чавесу-младшему 39 лет. Мексиканец дебютировал как профессионал в 2003 году и в июне 2011-го стал чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), после чего провел три защиты. Всего на его счету 56 побед, шесть поражений и одна ничья.

Материалы по теме
Бетербиев: бой с Джейком Полом? Я слишком молод для этого

Джейк Пол провёл открытую тренировку с причёской в виде петуха

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android