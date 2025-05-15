Джейк Пол и Хулио Сезар Чавес-младший провели дуэль взглядов перед боем

Звездный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксерском ринге, встретился лицом к лицу с бывшим чемпионом мира мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим перед боем, который состоится 29 июня в Анахайме (США).

Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2020 году, всего на его счету 11 побед и одно поражение.

Хулио Сезару Чавесу-младшему 39 лет. Мексиканец дебютировал как профессионал в 2003 году и в июне 2011-го стал чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), после чего провел три защиты. Всего на его счету 56 побед, шесть поражений и одна ничья.

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