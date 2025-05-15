В Тамбове тренер по боксу избил коллегу на глазах у его сына — источник
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Скандальный инцидент произошёл в Тамбове. Тренер по боксу и судья первой категории Павел Мичихин избил на улице своего коллегу, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
По информации ресурса, конфликт разгорелся в социальных сетях из-за соревнований. После Мичихин приехал к дому коллеги и напал на него, в драке сломав ему челюсть и нижнюю глазную перегородку.
Сообщается, что при конфликте присутствовал сын Мичихина, которого он привёз с собой. Его коллега также пришёл на встречу с сыном. Примечательно, что нападавший сам опубликовал видео в Сети, после чего инцидент получил огласку. Правоохранители начали проверку.
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