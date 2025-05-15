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Абдель-Азиз сказал, когда Евлоев должен получить бой за титул UFC

Абдель-Азиз сказал, когда Евлоев должен получить бой за титул UFC
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что непобеждённый боец полулёгкого веса (до 65 кг) Мовсар Евлоев не станет следующим претендентом, однако выразил уверенность, что от поединка за титул россиянина отделяет одна победа.

«Сейчас нет других реальных претендентов на титул. Мовсар побил Диего Лопеса, Арнольда Аллена и Алджамейна Стерлинга. С ним поступают несправедливо. Но таков бизнес. Если Мовсару придётся побить ещё 10 парней, он сделает это, никаких проблем. Но я буду шокирован, если Мовсар не получит титульный бой после ещё одной победы», – сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

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