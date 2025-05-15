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Мухаммад Наимов выступит на турнире UFC в Баку

Мухаммад Наимов выступит на турнире UFC в Баку
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Боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мухаммад Наимов (13-3), представляющий Таджикистан, выступит на турнире организации, который состоится 21 июня в Баку (Азербайджан).

Соперником Наимова станет австриец Богдан Град (20-6).

Мухаммаду Наимову 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году, с 2023 года выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Наимов победил единогласным судейским решением австралийца Каана Офли.

Богдану Граду 29 лет. Боец выступает как профессионал с 2014 года, в 2025-м дебютировал в UFC, на UFC Fight Night 250 победив техническим нокаутом бразильца Лукаса Александера.

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