Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Все знают, что Ислам — чемпион». Алексеева — о решении Махачева оставить пояс вакантным

«Все знают, что Ислам — чемпион». Алексеева — о решении Махачева оставить пояс вакантным
Комментарии

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала решение соотечественника Ислама Махачева оставить титул организации в лёгком весе (до 70 кг) ради перехода в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Думаю, что не нужно смотреть, справедливо это или нет. В UFC давно сказали, что, если чемпион меняет вес, он оставляет пояс. Думаю, что Махачев всё взвесил и решил поменять категорию. Он уверен в себе. А вообще хотелось бы, чтобы чемпион оставался чемпионом. Да, он оставил пояс. Но все знают, что Ислам — чемпион», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Менеджер Махачева сказал, где может состояться бой с Делла Маддаленой

Махачев — величие. Главные победы чемпиона:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android