«Все знают, что Ислам — чемпион». Алексеева — о решении Махачева оставить пояс вакантным

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала решение соотечественника Ислама Махачева оставить титул организации в лёгком весе (до 70 кг) ради перехода в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Думаю, что не нужно смотреть, справедливо это или нет. В UFC давно сказали, что, если чемпион меняет вес, он оставляет пояс. Думаю, что Махачев всё взвесил и решил поменять категорию. Он уверен в себе. А вообще хотелось бы, чтобы чемпион оставался чемпионом. Да, он оставил пояс. Но все знают, что Ислам — чемпион», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Махачев — величие. Главные победы чемпиона: