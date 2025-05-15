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«Мне действительно жаль Чарльза». Илия Топурия — о предстоящем бое с Оливейрой

«Мне действительно жаль Чарльза». Илия Топурия — о предстоящем бое с Оливейрой
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия дал комментарий по поводу предстоящего поединка против бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Чарльза Оливейры, с которым сразится за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

«Честно говоря, мне действительно жаль Чарльза. Но, в конце концов, это моя работа. Я сделаю всё так, как будет для него наименее болезненно, потому что он мне очень нравится», — приводит слова Топурии Bloody Elbow.

Напомним, Топурия и Оливейра проведут главный бой на номерном турнире UFC 317, который состоится 28 июня в Лас-Вегасе (США) на знаменитой «Ти-Мобайл Арене».

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