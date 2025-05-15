Джейк Пол и Александр Усик могут провести бой по правилам ММА в 2026 году

Партнёр популярного блогера Джейка Пола по промоутерской компании MVP Накиса Бидарян заявил, что в 2026 году возможен поединок по правилам ММА между Джейком и действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в cупертяжёлом весе Александром Усиком.

«Они связывались с нами в частном порядке и сообщили, что хотят провести такой бой в 2026 году. И мы определённо будем стремиться его организовать», — сказал Бидарян во время пресс-конференции, посвящённой предстоящему боксёрскому поединку Пола против экс-чемпиона мира в среднем дивизионе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Напомним, Пол и Чавес проведут бой 28 июня в Анахайме (США).