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Джейк Пол высказался о потенциальном поединке против Александра Усика по правилам ММА

Джейк Пол высказался о потенциальном поединке против Александра Усика по правилам ММА
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Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол дал свой комментарий по поводу возможного поединка по правилам ММА против действующего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика.

«Я хочу быть как Холли Холм и попробовать свои силы в клетке. Мне это невероятно интересно, и я думаю, что это будет очень большое шоу. Нейт Диас продолжает бегать от меня, так что нам нужен будет подходящий соперник. Возможно, Александр Усик», — сказал Джейк Пол во время пресс-конференции, посвящённой поединку против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, который состоится 28 июня в Анахейме (США).

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