«Ты — никто в лёгком весе». Ислам Махачев резко ответил на комментарий Топурии

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев дал резкий ответ на комментарий экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, который обвиняет россиянина в уклонении от боя с ним.

«Разница между тобой и мной в том, что я зачистил топ своего дивизиона и перешёл в следующий. А ты сбежал от двух претендентов, у которых было пять-девять побед подряд в полулёгком дивизионе. Ты никто в лёгком весе, просто большой рот из Испании с красивой причёской. Одержи хоть одну победу, и мы поговорим с тобой, мальчик», – написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт 28 июня в главном событии UFC 317, где оспорит вакантный пояс UFC в лёгком весе с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой. А Махачев, оставив чемпионский титул в лёгком весе вакантным, теперь намерен оспорить титул в полусреднем дивизионе с его действующим обладателем Джеком Делла Маддаленой.