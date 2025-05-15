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«Дрикус — очень необычный боец». Алексеева дала прогноз на бой Чимаева и дю Плесси

«Дрикус — очень необычный боец». Алексеева дала прогноз на бой Чимаева и дю Плесси
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Боец женского легчайшего дивизиона UFC, россиянка Ирина Алексеева дала комментарий по поводу предстоящего поединка популярного российского средневеса UFC Хамзата Чимаева и действующего чемпиона UFC в этом дивизионе Дрикуса дю Плесси, который состоится 16 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

«Чимаев – дю Плесси? 50 на 50. Потому что дю Плесси очень нестандартный. Никто не верил, что Дрикус победит Стрикленда. Но он это сделал. Чимаев – тоже нестандартный. И борется, и в стойке дерётся. Ему нужно будет поработать над выносливостью. И выучить манёвры дю Плесси. Дрикус – очень необычный боец. В плане техники, в плане движения», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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