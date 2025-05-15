Фьюри, Усик и Альварес попали в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, действующий обладатель титулов WBC, WBA и WBO в этом дивизионе Александр Усик и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль «Канело» Альварес попали в список 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

В совокупности 50 самых высокооплачиваемых представителей спорта в этом году собрали примерно $ 4,23 млрд. Из них $ 146 млн – на счету Тайсона Фьюри, который занял третье место в этом списке. На 11-й позиции расположился Александр Усик, на счету которого $ 101 млн. А Альварес занял 22-ю строчку рейтинга с общим доходом в $ 80 млн.