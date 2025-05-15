Хамзат Чимаев прокомментировал потенциальный бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией

Популярный средневес UFC Хамзат Чимаев высказался по поводу потенциального поединка между экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией и чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Я не фанат, который смотрит все бои подряд, но, конечно, бой Топурия против Ислама — самый обсуждаемый бой — это то, чего хотят фанаты. Я бы определённо посмотрел его как фанат. Они оба отличные бойцы, которые заслуживают сразиться друг с другом», — приводит слова Чимаева Red Corner MMA.

Напомним, Махачев отказался от титула в лёгком весе и теперь попробует завоевать второй пояс в полусредней весовой категории, сразившись там с действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой, а Топурия оспорит вакантный титул в лёгком весе с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой.