Алексеева: если Топурия попадёт, Оливейра «поплывёт»

Боец женского легчайшего дивизиона UFC россиянка Ирина Алексеева дала свой прогноз на предстоящий бой между экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой и бывшим чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией.

«Илия — нокаутёр. А Чарльз — больше по борьбе. Если Топурия попадёт, Оливейра «поплывёт». Если только бразилец не полезет в борьбу. Но это сделает бой скучным», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Топурия и Оливейра проведут главный бой турнира UFC 317, который состоится 28 июня в Лас-Вегасе (США) на знаменитой «Ти-Мобайл Арене».