Инсайдер: стала известна новая дата реванша Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча

Известный инсайдер мира профессионального бокса Майк Коппинджер сообщил, что реванш между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе американцем Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Ламонтом Роучем получил новую дату. Первоначально этот бой должен был состояться 21 июня, но из-за того, что Джервонта попросил больше времени на подготовку, стороны утвердили новую дату — 16 августа в Лас-Вегасе (США).

Напомним, первый бой между Дэвисом и Роучем состоялся в марте 2025 года и завершился ничьей, но после поединка среди фанатов бокса осталось много вопросов по поводу справедливости судейского решения.