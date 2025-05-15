Шон Брэди сделал прогноз на потенциальный бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой

Один из ведущих полусредневесов UFC Шон Брэди дал свой комментарий по поводу ожидаемого поединка между действующим чемпионом UFC в этом весе Джеком Делла Маддаленой и обладателем титула UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, который принял решение подняться в весе и попробует стать чемпионом в двух весах.

«Махачев хочет подняться в полусредний вес, но вопрос в том, останется ли он здесь. Потому что если нет, то он задерживает два дивизиона. Если Ислам переходит сюда, то мы с Ианом будем драться. Этот бой нужно организовать. Думаю, Делла Маддалена сделает поединок с Махачевым намного интереснее, чем ожидают люди. Он левша, однако дерется одинаково хорошо в обеих стойках, его трудно повалить, и он умеет в партере сразу же перекатываться и подниматься в стойку.

Джек начал работать с Крэйгом Джонсом, который известен тем, что делает всякие необычные штуки, и они определённо пополнили его план на бой и арсенал. Я думаю, Джек продержится чуть дольше, чем того ожидают люди», — приводит слова Брэди MMA Fighting.