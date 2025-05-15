Гилберт Бёрнс дал комментарий по поводу предстоящего боя с Майклом Моралесом

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс высказался на счёт предстоящего поединка против Майкла Моралеса, с которым возглавит турнир UFC Fight Night 256, намеченный на 17 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я был таким же много лет назад – шумел и пробивался наверх. Демьян Майя и Гуннар Нельсон дали мне шанс, и я должен сделать то же самое. Это проверка для Моралеса. Кто-то должен дать ему возможность, и кто я такой, чтобы отказываться?

Я здесь, чтобы драться с лучшими. Если в UFC считают, что он следующий – давайте драться. Я уважаю всех и думаю, что всем нужен шанс. Если он хорош, то победит», — приводит слова Бёрнса MMA Junkie.