Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гилберт Бёрнс дал комментарий по поводу предстоящего боя с Майклом Моралесом

Гилберт Бёрнс дал комментарий по поводу предстоящего боя с Майклом Моралесом
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс высказался на счёт предстоящего поединка против Майкла Моралеса, с которым возглавит турнир UFC Fight Night 256, намеченный на 17 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я был таким же много лет назад – шумел и пробивался наверх. Демьян Майя и Гуннар Нельсон дали мне шанс, и я должен сделать то же самое. Это проверка для Моралеса. Кто-то должен дать ему возможность, и кто я такой, чтобы отказываться?

Я здесь, чтобы драться с лучшими. Если в UFC считают, что он следующий – давайте драться. Я уважаю всех и думаю, что всем нужен шанс. Если он хорош, то победит», — приводит слова Бёрнса MMA Junkie.

Материалы по теме
«Будущее у российских ММА не радужное». Говорим с менеджером бойцов UFC
Эксклюзив
«Будущее у российских ММА не радужное». Говорим с менеджером бойцов UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android