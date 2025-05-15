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Джамал Хилл хочет провести бой с Магомедом Анкалаевым

Джамал Хилл хочет провести бой с Магомедом Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл заявил о готовности провести бой против ныне действующего чемпиона в этой весовой категории Магомеда Анкалаева в случае успешного выступления 21 июня на турнире UFC on ABC 8, где у него официально намечен поединок против Халила Раунтри.

«Когда я разберусь с делами 21 июня, я от души врежу этому двойнику Авраама Линкольна», — написал Хилл на своей странице в социальных сетях, отметив там Анкалаева.

Напомним, Анкалаев стал чемпионом в марте 2025 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Алекса Перейру.

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